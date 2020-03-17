راصد جوي: فصل الربيع يبدأ صباح الجمعة

قال الراصد الجوي داود الطروة، إن فصل الربيع يبدأ فلكيًا في فلسطين في تمام الساعة 05:50 دقيقة من صباح يوم الجمعة 20 آذار، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون عمودية على خط الاستواء، وينتهي فعليًا فصل الشتاء.

ووفق الطروة ينتهي فصل الشتاء يوم الجمعة، والذي يكون قد أستمر لمدة 88 يوم و23 ساعة و31 دقيقة، إيذانًا ببدء الربيع، الذي يستمر حتى الساعة 12:44 دقيقة من فجر يوم 21 حزيران/يونيو أي لمدة 92 يوم و17 ساعة و54 دقيقة.

وأوضح، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:42 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، مضيفًا أن الشمس تغيب في نفس اليوم في تمام الساعة 05:50 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و51 دقيقة و50 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و8 دقائق و10ثواني.

ويشير الطروة إلى أن الشمس تنتقل في حركتها الظاهرية في السماء نحو الشمال بعد الاعتدال الربيعي مباشرة، حيث يطول النهار ويقصر الليل، في حين تغيب الشمس عن القطب الجنوبي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الشمالي ويستمر النهار لمدة ستة شهور.

وبيّن أن سكان فلسطين المحتلة سيلاحظون أن الفجر أصبح مبكرا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبة مساء الشمس في السماء كل يوم سيلاحظ انه تغير باتجاه الشمال وان الشمس أصبحت تشرق من الشمال الشرقي، موضحا أن ذلك ينتج عن حركة في مدارها حول الشمس مما يتسبب في اختلاف نقاط الشروق والغروب.

"معا"