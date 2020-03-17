تهافت على شراء "الحشيش والطحين" وسرقة الكمامات في ألمانيا

يسعى سكان المدين التي يصل إليها وباء كورونا إلى شراء بعض الأطعمة الغذائية والمنظفات لكن الأمر في هولندا وألمانيا مختلف بعض الشيء.

ويشتري بعض الناس كميات كبيرة من الطعام (أرز، عدس، مُعلبات وغيرها) والمنظفات والمطهرات، ومقتنيات أخرى تحسبا لإعلان الطوارئ وعدم قدرتهم على الخروج من منازلهم في مرحلة ما.

إلا أن هناك العديد من الهولنديين اتجهوا إلى شراء الحشيش وفي ألمانيا أقبل اللصوص على سرقة الكمامات الوقائية.

حشيش

بعض مقاطع الفيديو التي ضجت في منصات التواصل الاجتماعي أظهرت حالة الصراع في المحلات التجارية للحصول على ورق مرحاض أو قطعة صابون، إلا أن "الصورة" كانت مُغايرة تماما في ألمانيا وهولندا.

المئات من الهنود في ألمانيا اصطفوا أمام الحانات والمقاهي لشراء كميات كبيرة من القنب الهندي (الحشيش) بهدف تخزينها حتى عودة الحياة إلى البلاد لما قبل ظهور وباء كورونا كما أفادت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

وقال أحد الأشخاص: "ربما لن نتمكن من الحصول على القنب الهندي في الأسابيع القادمة، لذلك سيكون من الأفضل الحصول على البعض منه الآن والحفاظ عليه في المنزل".

واصطف العشرات في طوابير طويلة لشراء الحشيش بعد لحظات فقط من اعلان الحكومة الالمانية اغلاق بعض المحال التجارية.

طحين

حاول شخص يبلغ من العمر (41 عامًا) شراء 50 عبوة من الطحين من محل بالقرب من مدينة أوسنابروك الألمانية وفقًا لمجلة "فوكوس".

وكان الرجل يأمل أن يحصل على جميع العبوات إلا أن الموظفين في المحل التجاري رفضوا ذلك وأبلغوا بإمكانه الحصول على 20 عبوة فقط.

وأشارت "فوكس" إلى أن الرجل رفض وأصر على اقتناء كمية الطحين بأكملها، وهو ما أدى إلى حدوث جدال بينه وبين الموظفين.

وأضافت أنه اضطر في النهاية إلى ترك البضاعة بأكملها وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع الرجل، الذي يؤكد أنه لم ير أي إشعار يمنعه من الحصول على عدد كبير من المواد الغذائية.

كمامات

وفي مدينة كولونيا الألمانية قام مجموعة من اللصوص على سرقة عشرات آلاف الكمامات الطبية الوقائية.

وأعلنت الشرطة الاثنين أن لصوصا سرقوا خمسين ألف كمامة من مخزن تابع لمستشفيات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن موظفة لاحظت سرقة الكمامات في منطقة مولهايم صباح الاثنين.

يُشار إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 6600 إصابة بوباء كورونا و16حالة وفاة.