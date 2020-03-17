الشرطة الأمريكية تناشد المجرمين بالتوقف عن جرائمهم حتى اشعار آخر

ناشدت الشرطة الامريكية في مدينة سولت ليك سيتي مساء اليوم الثلاثاء، جميع المجرمين في المدينة لوقف الجرائم كافة حتى إشعار آخر.

وجاءت مناشدة الشرطة الأمريكية للمجرمين خشية من تفشي وباء كورونا القاتل (كوفيد-19) بين أبناء الشعب الأمريكي.

ويرى البعض أن الشرطة استعانت بحس الدعابة والسخرية حتى يحثوا المجرمين على الحد من ممارساتهم الاجرامية في عاصمة ولاية يوتا.

وجاءت مناشدة الشرطة كالتالي:

"نظرا لتفشي الحالات المؤكدة من كوفيد-19 في المجتمع، يطلب قسم شرطة سولت ليك سيتي إيقاف جميع الأنشطة الإجرامية وكافة أشكال السلوك العدواني حتى إشعار آخر، نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمة ونشكر المجرمين مقدما".

ولاقت تغريدة الشرطة الأمريكية اعجاب كبير وصل إلى 16 ألفا، بينما تمت إعادة نشر التغريدة نحو 6 آلاف مرة.

وزاد اقبال الامريكيين على شراء الأسلحة في ظل تفشي وباء كورونا وفقًا لما كشفته تقارير اعلامية أمريكية.

ويأتي شراء الأسلحة بهدف حماية الأمريكيين أنفسهم تحسبًا لأي نشاط اجرامي في المدينة.