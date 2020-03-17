ارتفاع عدد المصابين بـ وباء كورونا في "اسرائيل" إلى 337 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا في "إسرائيل" –الأراضي الفلسطينية المحتلة- إلى 337 شخصًا بعد تشخيص حالات جديدة.

وكانت صحة الاحتلال حذرت من أن المئات من الاسرائيليين سيموتون جراء وباء كورونا في حال لم يلزموا منازلهم وتوصيات الوزارة.

يُشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد، أن تفشي كورونا هي "مسألة حياة أو موت".

وطالب نتنياهو الجمهور بالالتزام بالتعليمات والابتعاد مترين كل واحد عن الآخر، مضيفا "أولئك الذين لا يضطرون إلى الذهاب إلى العمل سيبقون في منازلهم قدر الإمكان في الوقت الحالي".