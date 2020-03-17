الشرطة التركية تعتقل 19 مواطنًا نشروا شائعات حول "كورونا"

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 19 من المشتبه بهم بنشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".

ووفق بيان وزارة الداخلية التركية، فقد رصدت 93 شخصا كتبوا منشورات مغلوطة ومستفزة، تستهدف مسؤولين وتنشر الفزع والخوف بالإشارة إلى أن الفيروس انتشر على نطاق واسع في تركيا وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية.

وأشارت إلى أن عملية اعتقال الآخرين الذين تم التعرف عليهم مستمرة.

وأعلنت تركيا عن إغلاق أماكن الترفيه والرياضة والمقاهي، إلى جانب منع صلاة الجماعة في المساجد، وقامت بتوسيع حظر الطيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس لة.

وحسب وزارة الصحة التركية، أصيب 29 إصابة جديدة مساء أمس الاثنين ليرتفع عدد المصابين إلى 47 حالة.