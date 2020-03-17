9 معلومات مهمة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية WHO 9 معلومات مهمة حول مواجهة وباء كورونا بعيدا عن نشرات موقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية التي تعتمت على محركات البحث المنتشرة في العالم.

وتم نشر المعلومات على موقع المنظمة الرسمي والمعلومات التسعة كالتالي:

فيروس covid-19 من عائلة الفيروسات التاجية كورونا وهو من نفس عائلة فيروس سارس وميرس وبنفس خطورة الانفلونزا الاسبانية التي حصدت أرواح 100 مليون انسان ويعد covıd-19 هو الاخطر على الاطلاق خلال ال100 عام الماضية وكافه الاوساط العلمية مؤخرا اعترفت بانه وباء سوف ينتشر في العالم بمعدلات قد تصل الى اكثر من مليار انسان.

2- فيروس كورونا لن يتأثر بارتفاع درجات الحرارة مع دخول الصيف كما يشيع البعض وللعلم ان فيروس الانفلونزا الاسبانية كان بداية انتشاره في نهاية شتاء 1918 واستمر انتشاره خلال الصيف وما بعده حتى عام 1919

3- فيروس covid-19 ينتشر اثناء فتره الحضانة أى يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لا تظهر عليه أي مظهر من مظاهر الاصابة وهذا هو سبب انتشاره بهذا الشكل وسبب عدم القدرة على احصاء الاعداد الحقيقية للمصابين حتى الان.

4- فيروس covid-19 من نوعية الفيروسات الاحادية الشريط الجيني RNA ولهذا فهو سهل الاختراق لجدار الخلية وسهل التضاعف حيث انه خلال فتره قليله جدا وبمجرد دخوله للخلية فانه يتضاعف اكثر من عشره الاف مره ثم تتكرر العملية في ملايين الخلايا ويركز على خلايا الجهاز التنفسي ويصيب المصاب بالتهاب رئوي حاد حيث يضرب الحويصلات الهوائية حتى يختنق المريض لعدم وصول الاوكسجين لأجهزة الجسم وقد تسبق الوفاة حالات فشل كلوى أو جلطه دماغيه أو غيرها من الاعراض التي تنتج عن عدم وصول الاكسجين في الدم.

5- ما يشاع من اساليب وهميه للعلاج مثل شرب المياه الدافئة أو أن الفيروس يستقر أربع ايام في الحنجرة والمريء كل هذه التفاهات لا أساس لها من الصحة وتؤدى إلى التواكل وعدم اتخاذ خطوات حقيقية للعزل بهدف العلاج وكيف يمكن أن تقتل مياه دافئة فيروس covid-19 هو بالأساس يرفع حراره الجسم الى أعلى معدل ( 39-40 ) لها ويكون في هذا الوقت في أقوى حالاته في تدمير الخلايا وما علاقه المياه الساخنة التي تستقر في الجهاز الهضمي بالجهاز التنفسي كالرئة والحويصلات الهوائية.

7- حتى الان الفيروس ينتقل من خلال تلامس الاسطح والقطرات في حدود 1 متر والناتجة من العطس والكحة ولم يتحور الفيروس للانتقال عبر الهواء ولكن مع معدلات الانتشار المفزعة حاليا يمكن للفيروس في أي وقت التحور الجيني كما فعلا مرتين في بداية انتشاره حيث أنه تحور لينتقل من الانسان للإنسان وهذا كان ليس في صفاته الجينية ومعنى هذا اننا الان امام تحدى خطير ويجب علينا التعامل بمنتهى الجدية في محاربه انتشار هذا الوباء لأنه إن تحور لينتقل محمولا بالهواء فإننا نتحدث عن اصابه اغلب سكان الكوكب في ايام معدودة.

8- الفيروس شيء والبكتريا شيء آخر ولا يمكن للمضادات الحيوية معالجه الفيروس وحتى الان لم يتم انتاج علاج لفيروس كورونا وفى حالة اكتشاف علاج فاعل وحقيقي سوف يحتاج العالم الى عده اشهر لإنتاجه بشكل كافي.

9- ماذا نفعل

الحل الوحيد يتمثل في التالي حتى يتم اكتشاف علاج حقيقي لهذا الوباء:-

- الالتزام بإجراءات الوقاية المعلنة من منظمة الصحة العالمية حرفيا

- لمن يستطيع عمل حجر صحى احترازي لنفسه ولعائلته لمده ثلاث أسابيع يفضل القيام بذلك في أسرع وقت ممكن

-الالتزام بالمسافات الآمنة في التعامل مع الاخرين وهى 1 متر مع البعد التام عن أى تجمعات بشريه

- الاستزادة من تناول مقويات المناعة الطبيعية مثل الاطعمة التي تحتوى على فيتامين د و سى و بى12