3 أنواع من التمارين المنزلية و6 نصائح مهمة للحفاظ على لياقتك البدنية

أغلقت بعض المراكز الرياضية في دول العالم وخاصة ايطاليا وبريطانيا ضمن الاجراءات الاحترازية من الاصابة بوباء كورونا المنتشر في دول العالم.

ويعد اغلاق المراكز الرياضية سببًا في زيادة الوزن وفقدان اللياقة البدنية لكثير من الناس بسبب الخمول وعدم الرغبة في ممارسة الرياضة؛ لكن موق "إندي 100 البريطاني" طرح خطة رياضية منزلية للحفاظ على لياقة الجسم.

ومن ضمن الخطة طرح الموقع البريطاني اجراء 3 أنواع من التمارين الرياضية وهي كالتالي:

أولًا: تمارين الإحماء

ترفع تمارين الاحماء من مستوى الطاقة داخل الجسم وتحفز الخلايا لإطلاق السكر بالدم كما تقلل من الإصابة بالشد العضلي عند ممارسة التمارين الرياضية الأخرى.

وتشمل تمارين الإحماء (الجري في المكان - رفع الساقين عند الوقوف - الاستلقاء على الأرض - حمل الأوزان الخفيفة على الذراعين - المشي لمدة 10 دقائق على المشاية الكهربائية - تمارين الضغط).

هذه الاجراءات وفقًا للموقع البريطاني يجب أن لا تتعدى دقائق معدودة

ثانيًا: تمارين عضلات القلب والأوعية

اجراء تمارين عضلات القلب والأوعية تساهم في الحفاظ على الليقة البدنية وتحسن عملية تدفق الدم لأعضاء الجسم وتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية على أكمل وجه.

ومن هذه التمارين كما يقول الموقع (الرقص - صعود السلم)

ثالثًا: تمارين حرق الدهون

هذا النوع من التمارين مهم جدًا خاصة وأن الكثير من الناس يبحثون عن هذا التمرين لانقاص الوزن والحفاظ على لياقتهم.

ويمكن اجراء هذا التمرين باستخدام بعض الأدوات البسيطة في المنزل، مثل زجاجات المياه كبديل للأوزان.

ومن أبرز فوائد هذا النوع من التمارين أنه يساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية، وبناء الكتلة العضلية، وتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به.

كما يساهم على خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي.

وللحصول على تمارين مفيدة في المنزل قدم الموقع البريطاني 6 نصائح مهمة وهي:

1- ممارسة التمارين الرياضية في مكان مخصص داخل المنزل

2- تطهير أي معدات يتم استخدامها قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية

3- لا تجعل أفراد أسرتك يشاركونك استخدام الأدوات الخاصة بك مثل المناشف التي يمكن أن تكون وسيلة لانتقال العدوى.

4- التزام بالحفاظ على نظام غذائي متوازن، لتحقيق الهدف من ممارسة التمارين الرياضية.

5- يجب الاستحمام بالماء الفاتر والصابون بعد ممارسة التمارين الرياضية.

6- يجب شرب كميات وفيرة من المياه حتى تساعد في تحسين تدفق الدم في الجسم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية كورونا (بالوباء العالمي بعد وصوله إلى 155 دولة، وأصاب نحو 187 ألف و689 شخصا، فيما توفي من وباء كورونا 7494 شخصا، وتعافي 80 ألف و630 شخصا.