فرض الحجر الصحي على مستوطنة كاملة في الضفة بسبب كورونا

دعا الكيان "الإسرائيلي" مستوطني في "موديعين" بالضفة الغربية المحتلة للبقاء في منازلهم، عقب إصابة عشرة أشخاص دفعة واحدة من المستوطنين بفيروس "كورونا" المستجد. وفق ما أوردته صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية.

وقالت بلدية مستوطنة "موديعين": "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

وأضافت: أنه تم الطلب من المستوطنين البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".

ووفق الاعلام العبري، فقد تم تأكيد 10 إصابات بالفيروس في المستوطنة، مشيرًا إلى أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من المستوطنين يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي بعد الاشتباه بهم.