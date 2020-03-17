الصحة: نجهز لمستشفى ميداني لعزل المشتبه بإصابتهم بكورونا على معبر رفح

أفادت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، التجهيز لمستشفى ميداني جاري لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح، مشيرة إلى أنه يتسع لـ 38 حالة وقابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، إنه تم تكثيف دائرة سحب العينات واجراء الفحص المخبري الموسع لعائدين ومواطنين تظهر عليهم أعراض اشتباه وفق التعريف الطبي لمنظمة الصحة العالمية للمرض.

وأضاف القدرة، أن عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 39 عينة، مبينًا أن جميع نتائجها سلبية، أي غير مصابة.

وأكد إنه تم تدريب الكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والاسعاف على الاستعداد والجهوزية لمواجهة الفايروس والتعامل المهني السليم مع حالات الاشتباه وكذلك الطرق الآمنة للنقل والتعقيم وفق ادلة واجراءات معتمدة.

ولفت أن الوزارة تنفذ برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للعائدين الى قطاع غزة وتقديم الارشادات والتعليمات الوقائية.

ودعا القدرة، كافة المواطنين الى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة لحمايتهم وحماية المجتمع.