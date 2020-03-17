المستشفى "الأوربي" بغزة يوضح شائعات وجود إصابة بفيروس كورونا

نفى المستشفى الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، الشائعات المتداولة حول وجود أي اصابة بفيروس كورونا في مستشفى غزة الأوروبي

وأوضحت إدارة الأوروبي، أنه وصل للمستشفى تعميم وزاري ينظم وقت وكيفية الزيارات للمرضى، تم الاعلان عنه عبر مكبرات الصوت لإعلام الزوار بالنظام الجديد وضرورة مغادرة المستشفى.

وأشارت إلى أن وقت الزيارة حسب التعميم هو خمس دقائق فقط

وبينت أن لحظة التعميم عبر المكبرات تزامن مع وجود حالتين مشتبه فيهما في المستشفى، مؤكدة أن البعض استغل عدم الوضوح خلال الحديث عبر مكبرات الصوت، ونشروا مقطع مجتزأ وكأنه يدعو للإخلاء لوجود إصابات.

ولفتت نتائج الفحص المخبري للمشتبه فيهما ظهرت وهي نتيجة سلبية أي أن الحالتين غير مصابتين بالفيروس.

وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر وزارة الصحة.