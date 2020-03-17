القائد النخالة يشيد بحملة "وطهر بيتي" في غزة والأخيرة تدرس توسيع نشاطها

أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة بـ حملة "وطهر بيتي" التي نفذتها الحركة في قطاع غزة منذ الخميس الماضي ولا زالت الحملة متواصلة بهدف تعقيم كافة الاماكن التي يكتظ بزيارتها المواطنين وخاصة المؤسسات والمساجد والأسواق ومراكز الشرطة.

فيما وجه الامين العام القائد زياد النخالة جزيل الشكر للقائمين على الحملة.

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد الحرازين قال: "هناك العديد من الاتصالات التي وردت للحركة تشيد بهده الحملة الوطنية والصحية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وتشكر الحركة عليها".

وأضاف: "هناك مؤسسات أهلية وحكومية واعلامية طلبت من الأخوة المشرفين على الحملة تعقيم مؤسساتهم وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم وتوجه الفريق المنفذ لعمل اللازم".

وأشار إلى أن الحملة ستتوجه غدًا الأربعاء إلى مراكز الشرطة في شمال قطاع غزة لتعقيمها ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيورس كورونا.

وكشف الحرازين بان "إدارة الحملة تدرس توسيع نشاط الحملة ونقله لبعض الاسواق والمراكز التي يتردد المواطنون عليها".

وفي مدينة خانيونس أشرفت "الحملة" اليوم الثلاثاء على تعقيم أكثر من 140 مسجدًا ضمن الاجراءات الاحترازية، بينما عقمت الحملة بعض دواوين ومجالس العائلات في خانيونس.























