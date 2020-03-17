الصليب الاحمر: الاحتلال جدد تعليق الزيارات للاسرى للاسبوع الثاني على التوالي

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت أن سلطات الاحتلال جددت تعليق برنامج الزيارات العائلية من الاراضي المحتلة لأبنائهم في السجون الاسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

و قالت زقوت في تصريح لها اليوم الثلاثاء: "ندرك تبعات هذه القرارات على العائلات و المعتقلين على حد سواء و لكننا أيضا نعي تماما التحديات التي تواجه اي نظام سجون و ضرورة وقوف السلطات عند مسئولياتها في منع تفشي الاوبئة".

و أكدت بأن اللجنة الدولية على تواصل مع السلطات لإيجاد وسائل بديلة للحفاظ على التواصل العائلية بين الاسرى و ذويهم.