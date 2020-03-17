لجنة الطوارئ الوطنية تقر عدة اجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

قررت لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في فلسطين عدة اجراءات ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

و قررت اللجنة خلال اجتماع مصغر عقدته اليوم الثلاثاء منح العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" 3 أيام لترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

كما طالبت اللجنة العمّال ممن يعملون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في أراضينا، بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات ما بين المستوطنين.

كما حملت المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم.

و أوضحت اللجنة أن هناك تنسيق مع مصر والأردن نحو إغلاق الجسور والمعابر بشكل كامل و بالاتجاهين، باستثناء الحركة التجارية والحالات الإنسانية وضمن إجراءات سلامة متفق عليها.

و قالت اللجنة: "ننسق مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين".

و أشارت اللجنة الى أنه تم الايعاز لوزير الخارجية بمتابعة الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم.