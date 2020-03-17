رجل الأعمال الخالدي يضع "فندق الكومودور" تحت تصرف وزارة الصحة بغزة

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني عبد العزيز الخالدي، عن وضع "فندق الكومودور" على شاطئ بحر مدينة غزة، تحت تصرّف الحكومة ووزارة الصحة في قطاع غزة، ضمن خطة الطوارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الخالدي لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، إن قرار وضع الفندق بجميع مقدراته تحت تصرف الوزارة، ينبع من المسؤولية الاجتماعية، وضرورة تكاتف الجميع في مواجهة أي أزمة يمرّ بها القطاع.

وأوضح الخالدي أن الوزارة مخولة باستخدام الفندق للغرض الذي تحتاجه في الوقت الحالي، خاصة في ظل حالة الطوارئ للوقاية ومواجهة فيروس كوفيد – 19 (فيروس كورونا).

جاء ذلك عقب الانتقادات التي وجهت إلى الحجر الصحي المقام في مدرسة مرمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بسبب عدم صلاحيته لمكان لحجر العائدين من معبر رفح.

وقام العديد من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بمبادرات من منطلق المسؤولية الاجتماعية لمساعدة وزارة الصحة في إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وفي السياق بدأت الجهات المختصة في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بأعمال تسوية، لأراضي جنوبي وشمالي قطاع غزة؛ تمهيدًا لإقامة حجر صحي للعائدين من الخارج للقطاع.

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح مهند معمر، "تم البدء صباح اليوم، بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونمًا/20ألف متر مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي".

وأشار معمر إلى أن العمل يتم بتكامل وتنسيق مُشترك ما بين البلدية، ولجنة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم للحجر.

وأوضح أنه سيتم بناء 500غرفة خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أكدت وعبر رئيس اللجنة المركزية لمكافحة وباء الكورونا، مجدي ضهير، خلو قطاع غزة من أي حالة مؤكدة مصابة بالفيروس حتى تاريخ نشر الخبر.