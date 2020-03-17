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لمعالجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن كورونا

في ظل ارتفاع سعر الدولار.. الإدارة الأميركية تطلب 850 مليار دولار

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 16:58 - 17 مارس 2020
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من المقرر أن تطلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستطلب تخصيص 850 مليار دولار لمعالجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد 19).

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارة ترامب ستطلب من الكونغرس أن يوافق على هذا المبلغ الكبير، في مسعى إلى الحد من تأثير الوباء.

وبحسب الصحيفة فإن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، سيعرض تفاصيل هذا الطلب، على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الدولار عالميا بشكل كبير، مع انخفاض أسعار الذهب.

وذكر مصدران أميركيان، أن هذا الدعم قد يجري تقديمه إلى الشركات على شكل سيولة، من خلال إعفاءات ضريبية.

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