الصين: تجارب سريرية للقاح المنتظر لمكافحة فيروس كورونا

أجرت الصين اليوم الثلاثاء، أول تجارب سريرية على لقاح يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديدة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن تجارب مماثلة.

وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن "فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين".

يشار إلى وجود تحالف استراتيجي بين شركة أدوية ألمانية وأخرى صينية لتطوير وتسويق لقاح ضد الفيروس في الصين.