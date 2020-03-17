سفينة سياحية بريطانية تحمل 5 مرضى بفيروس كورونا ترسو في كوبا

وافقت كوبا على رسو سفينة MS Braemer، التي تحمل 600 راكب، معظمهم بريطانيين الجنسية، محصورون في البحر منذ يومان وهم يحاولون أن يجدوا دولة تسمح لهم بالرسو.

و وفقاً لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، فإن العديد من الدول الأخرى رفضت أن تعطي إذن للسفينة، مما أجبر الحكومة البريطانية أن تطلب مساعدة كوبا.

و أصدرت اليوم وزارة الخارجية الكوبية تصريحاً قالت فيه أنه "نظراً لعجالة الموقف ووجود خطر على حياة المرضى، قررت الحكومة الكوبية السماح للسفينة بأن ترسو".

و سيتم اعادة الركاب إلى وطنهم جواً. قالت الحكومة الكوبية: "هذه أوقات تضامن، وفهم الصحة على أنها حق للإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وهي قيم متوارثة في الممارسة الإنسانية لثورتنا وشعبنا".