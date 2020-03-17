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سفينة سياحية بريطانية تحمل 5 مرضى بفيروس كورونا ترسو في كوبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:19 - 17 مارس 2020
سفينة سفينة
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وافقت كوبا على رسو سفينة MS Braemer، التي تحمل 600 راكب، معظمهم بريطانيين الجنسية، محصورون في البحر منذ يومان وهم يحاولون أن يجدوا دولة تسمح لهم بالرسو.
و وفقاً لشبكة  (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، فإن العديد من الدول الأخرى رفضت أن تعطي إذن للسفينة، مما أجبر الحكومة البريطانية أن تطلب مساعدة كوبا.

و أصدرت اليوم وزارة الخارجية الكوبية تصريحاً قالت فيه أنه "نظراً لعجالة الموقف ووجود خطر على حياة المرضى، قررت الحكومة الكوبية السماح للسفينة بأن ترسو".
و سيتم اعادة الركاب إلى وطنهم جواً. قالت الحكومة الكوبية: "هذه أوقات تضامن، وفهم الصحة على أنها حق للإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وهي قيم متوارثة في الممارسة الإنسانية لثورتنا وشعبنا".

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