إغلاق أشهر معلم سياحي هندي بسبب فيروس كورونا

أغلقت السلطات الهندية المعلم السياحي الشهير، تاج محل، خشية من انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوات، بعد أيام قليلة من إغلاق مدينة مومباي للمدارس ودور السينما والمراكز التجارية وصالات الألعاب الرياضية، كما تم حظر التجمعات الكبيرة.

يشار إلى أن ولاية مهاراشترا في غرب الهند، التي تقع بها مومباي، الأكثر تضررا من الفيروس.

وسجلت الولاية حتى تاريخ كتابة الخبر 39 حالة إصابة أو ما يعادل نحو ربع الحالات في البلاد وعددها 126.

كما تم إغلاق العديد من الأماكن إلى جانب تاج محل منها مواقع أثرية والمتاحف من بينها قرية أجانتا الأثرية ومغارات إلورا ومواقع دينية مثل معبد سيديفيناياك في مومباي.