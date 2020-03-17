مواصفات هاتف ايفون القادم 2020

كشفت تقارير صحفية جديدة عن مواصفات الهاتف المنتظر من شركة "أبل" والذي يبدو أن سيحمل مفاجئات كبيرة.

نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص كافة التسريبات المرتبطة بهواتف "آيفون" الجديدة، والتي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تجهز إطلاق هاتف "آيفون 8 بلس" بشاشة 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع "أيه 13" مثلها مثل هاتف "آيفون 11"، بالإضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

وبحس التسريبات فإن من المتوقع أن تحل تلك الهواتف محل هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة السابقة.

الجدير بالذكر أن الأخبار تشير إلى أن شركة "أبل" ستطرح كذلك 4 طرازات جديدة من حاسابات "آيباد برو"، التي ستدعم بتقنيات "واي فاي" أحدث وأسرع، وشاشات بقياس 11 أو 12.9 بوصة.