مصر تقرر اغلاق مكتب الغارديان بعد تقرير عن عدد الاصابات بفيروس كورونا

قررت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد مكتب صحيفة "الغارديان" البريطانية، واغلاقها، بالاضافة الى توجيه إنذار لمراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، معتبرة أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر.

و افادت هيئة الاستعلامات العامة أنه تقرر توجيه إنذار أخير إلى مراسل جريدة 'نيويورك تايمز' في القاهرة، بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر، والالتزام بالقواعد المهنية".

وأضافت الهيئة أن "الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدتا على مصادر غير موثوقة، ولم يتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات الرسمية".

و كانت الغارديان البريطانية نشرت امس الاثنين تقريرا قالت فيه إن اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اكثر من ١٩ ألف مصاب، و أن العديد من الدول انتقل اليها الفيروس عن طريق مقيمين مصريين و اجانب جاؤوا من مصر قبل الكشف عن اصابتهم بالفيروس.