إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بفيروس كورونا

أصيب رئيس اتحاد كرة القدم الياباني، كوزو تاشيما، بفيروس كوفيد – 19 (فيروس كورونا).

وبحسب الصحافة اليابانية فإن تاشيما سافر إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الجاري، في مهام عمل رسمية.

وخضع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى أن الفحوصات كشفت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكان تاشيما، 62 عاما، مهاجما سابقا في منتخب اليابان، وعمل نائب رئيس للاتحاد الياباني لكرة القدم في يوليو/ تموز 2010، كما أنه أصبح عضوا في العام التالي ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بينما ترأس الاتحاد الياباني لكرة القدم منذ مارس/ أذار 2016، وأصبح تاشيما رئيسا لاتحاد شرق آسيا لكرة القدم في عام 2018.

الجدير بالذكر أن دولة اليابان كانت تستعد من أجل استضافة أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف المسابقات الرياضية قد يحول دون إقامته في موعده في شهر يوليو.

وسجلت اليابان 833 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 28 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 139 شخصا.