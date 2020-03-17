ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

فرنسا تبدأ بالحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد

  • فلسطين اليوم - باريس
  • 13:59 - 17 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
جوال
مشاركة

بدأت فرنسا بتنفيذ إجراءات وقرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار من السلطات الفرنسية للحد من انتشار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يشار إلى أن فرنسا سجلت 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وقال ماكرون، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما.

الأكثر مشاهدة

متعلقات