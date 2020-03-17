فرنسا تبدأ بالحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد

بدأت فرنسا بتنفيذ إجراءات وقرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار من السلطات الفرنسية للحد من انتشار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يشار إلى أن فرنسا سجلت 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وقال ماكرون، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما.