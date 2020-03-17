ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات الى 20

أعلنت مصادر طبية اليوم الثلاثاء وفاة الشاب يوسف الاشقر في العشرين من العمر متأثر بحروق اصابته خلال حريق النصيرات.

و وفقاص للمصادر، فقد ارتفع عدد ضحايا الحريق الى 20 شخصا اثر الحريق الذي اندلع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة في الخامس من مارس الجاري.

يشار الى أن الحريق نجم عن انفجار صهريج غاز سعة 2000 كيلو، كان معبأ بقرابة 1340 كيلو غاز، ومُعد للاستخدام الاحتياطي في مخبز البنا أوقات الطوارئ، وكان يتواجد على بُعد نحو 20 متراً خلف المخبز، ما تسبب في وقوع 20 شهيداص و عشرات الاصابات منها حالات خطيرة، و أضرار جسيمة في محلات و بسطات تجارية في المكان.