فحوى رسالة 64 عضواً في "الكونغرس" لـبومبيو" بشأن الهدم في الضفة والقدس!



طالبت رسالة وقعها 64 عضوا في الكونغرس الأميركي وموجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء 17/3/2020، الإدارة الأميركية إلى معارضة هدم "إسرائيل" لمنازل الفلسطينيين في الضفة المحتلة وتحديدا في القدس المحتلة ، ورفض تمويل الولايات المتحدة لعمليات الهدم.

فحوى الرسالة تضمنت مطالبة بومبيو بضرورة الضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لمنع نقل المزيد من الأسر قسرا وتدمير منازلها"، معبرين عن قلقهم إزاء استمرار هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الهدم الأخيرة في وادي الحمص ومجتمعات محلية أخرى في القدس المحتلة.

الرسالة التي قادها النواب رو خانا وآنا اشو وستيف كوهين، أشارت الى ان " الحكومة الإسرائيلية سرّعت مؤخراً معدل هدم المنازل، وفي الضفة الغربية، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 45 % في عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى في عام 2019 مقارنة بعام2018 .

و"تطلب الرسالة من وزارة الخارجية فحص امتثال إسرائيل للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين".

اعضاء الكونغرس وخلال رسالتهم طالبو الولايات المتحدة بضورة العمل على منع عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، والنقل القسري للمدنيين في كل مكان في العالم ومنع استخدام المعدات الأميركية في هذه الممارسة المدمرة."

وقال النائب خانا "يجب استخدام المعدات العسكرية التي تزودها الولايات المتحدة لإسرائيل فقط للدفاع المشروع عن النفس ضد التهديدات الأمنية الحقيقية التي تواجهها إسرائيل. لا يجب استخدام مثل هذه المعدات العسكرية لتحويل منازل الفلسطينيين إلى أنقاض وتهجير العائلات وتمزيق المجتمعات، أتطلع إلى أن تقدم وزارة الخارجية المعلومات اللازمة لضمان عدم استخدام المعدات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة في الضفة الغربية في هذه الممارسة المدمرة. "





