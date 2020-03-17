ملحم: تسجيل إصابتين"بكورونا" في الضفة يرفع عدد المصابين لـ41

أعلن ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله اليوم الثلاثاء 17/3/2020 عن ارتفاع حالات الإصابة بفايروس "كورونا" في الضفة المحتلة لـ41 بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله.

وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي لعرض أخر التطورات في ما يتعلق بفيروس كورونا ، انه تم إعادة الفحص لـ37 مصابا بكورونا في بيت لحم للمرة الثانية أظهر بوادر تعافي على 20 منهم.

وحول نتائج العينات الـ30 التي أخذت من مخالطي الشاب المصاب في طولكرم أظهرت النتائج جميعها انها سلبية ( غير مصابة).

وبين ان العينات التي تم فحصها من 14 عاملا نقلهم الاحتلال إلى السلطة أمس جميعها سلبية ( غير مصابين)، إضافة ً الى 366 عينة من بيت لحم وسلفيت ونابلس وأريحا وطولكرم أمس جميعها سليمة.