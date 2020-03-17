القيادي الحرازين: حملة "وطهر بيتي" تدخل يومها الخامس وستوسع عملها بالقطاع

يواصل فريق العمل الجماهيري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، حملة "وطهر بيتي"، لليوم الخامس على التوالي، حيث ينتقل الفريق اليوم الثلاثاء، إلى محافظة خان يونس لتعقيم مساجدها وبعض المؤسسات والمراكز في المحافظة.

وكانت حملة التعقيم قد انطلقت من مدينة غزة ابتداء بالمسجد العمري وبعض مساجد مدينة غزة، ثم انتقلت إلى مساجد شمال القطاع، وبعدها إلى مساجد المحافظة الوسطى، إلى أن وصلت اليوم إلى محافظة خان يونس.

كما تم تعقيم عدد من المرافق والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية بطلب من أصحاب الاختصاص.

ويقوم على الحملة فريق العمل الجماهيري التابع لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مسئول العمل الجماهيري بحركة الجهاد الأستاذ محمد الحرارزين، إن الفريق سيواصل حملته للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المساجد والمرافق العامة والحيوية.

وأكد الحرازين أن حركة الجهاد تقوم بهذا العمل استنادا لمبدأ التعاون والوقوف مع الأجهزة والهيئات المختصة لا سيما وزارة الصحة، لتعقيم المرافق العامة، وتبديد مخاوف الناس من انتشار الأمراض المعدية التي أصابت معظم بلدان العالم.

وأضاف الحرازين: نقف مع أبناء شعبنا ونسعى لبث الطمأنينة بين الناس، لتكون بيوت الله آمنة نظيفة تستقبل المصلين لأداء العبادات والصلاة في سكينة وطمأنينة وراحة قلب".

وأوضح أن الحملة منذ يومها الأول لاقت استحسانا وقبولا لدى الناس، وستتوسع بحسب الحاجة لتطال مرافق أخرى في كافة محافظات قطاع غزة.