حقن أول متطوع بعلاج فيروس كورونا

شَرَعَ المعهد الوطني الأمريكي اليوم الثلاثاء، بالبدء في أول تجربة على مصل محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقالت وكالة بلومبرغ التي نقلت الخبر "خضعتْ امرأة أمريكية لجرعة اللقاح في مدينة سياتل الأمريكية".

وقال المعهد في بيان "حقن السيدة الأمريكية باللقاح هي المرحلة الأولى من تجربة إيحاد حل ناجع لفيروس كورونا” مضيفاً أن هذه المرحلة الأولى من تجربة اللقاح ستشمل 45 متطوعا بالغا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوشي، في بيان “إن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس (سارس-كوف 2) يشكل أولوية عاجلة للصحة العامة”، مضيفا بالقول “تمثل المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها بسرعة قياسية ، خطوة أولى مهمة نحو تحقيق هذا الهدف”.