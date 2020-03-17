بعد انتقادات متتالية.. اجتماع طارئ لوزارة الصحة بغزة لبحث إجراءات الحجر الصحي

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 17/3/2020 عن عقد اجتماع طارئ لمجلس وزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة د. يوسف أبو الريش.

وقالت الوزارة ان الاجتماع الذي سيعقد سيبحث مراجعة الاجراءات والمتابعات الصحية مع العائدين عبر معبر رفح ومعبر بيت حانون .

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت عن فتح عدد من مدارس الحجر الصحي في رفح ، لإقامة حجر صحي للمسافرين القادمين من الخارج ومن المرضى الذين يتلقون العلاج في الداخل المحتل، لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي ضد وباء كورونا .

ويشار الى ان حالة من الضجة اثيرت بالأمس بسبب الظروف الغير صحية لغرف الحجر الصحي والاحتجاج على وضع عدد من المرضى "الذين يتلقون العلاج في الداخل المحتل والمصابين بأمراض مزمنة " في ظروف صحية غير ملائمة .