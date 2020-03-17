الحجر الصحي ليس دائماً مفيداً.. لعنة كورونا تصيب "الكرش"!

توصل باحثٌ روسي إلى أنَّ الحجر الصحي الطويل بسبب فيروس كورونا، قد يكون سبباً لزيادة كبيرة في الوزن، داعياً لاتباع نظام غذائي للحفاظ على الوزن ومنع زيادته.

وأشار خبير التغذية الروسي إيفان أليمينكو إلى أنَّ الحفاظ على اللياقة يتطلب يجب شراء كميات قليلة من المواد المفضلة، والتي عادة تخزن كميات كبيرة منها في المنازل.

ولفت إلى انَّ المواد الغذائية التي يختزنها الناس في منازلهم عادة تزيد من متوسط وزنهم بحوالي 9 كلغم من الآخرين.

وأن اتباع نظام غذائي على أساس السعرات الحرارية، يساعد في الحفاظ على الوزن، حيث يفضل تناول مواد غذائية تعطي يوميا في المتوسط 2000 سعرة حرارية، هذه الطريقة تتطلب تناول الطعام كل ثلاث ساعات بكميات قليلة ولكن لا تسمح بالشعور بالجوع.