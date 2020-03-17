خشية كورونا.. "إسرائيل" تشدد إجراءاتها حول الضفة وقطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أصدر عدة قرارات بشأن التعامل مع الضفة المحتلة وقطاع غزة ستسري اعتباراً من يوم غدٍ، على خلفية انتشار فيروس الكورونا.

ووفقاً للقناة العبرية فقد عقد وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بنت جلسة مشاورات أمنية حول مناطق السلطة الفلسطينية.

جدير بالذكر، أن "إسرائيل" أعلنت اليوم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وصولها حتى 304 حالة.

وفي الضفة المحتلة، قرر جيش الاحتلال السماح بدخول العمال والتجار في القطاعات "الإسرائيلية" الحيوية، وهذه القطاعات هي الزراعة، البناء، التمريض والقطاع الصحي، ولاحقا سيتم دراسة قطاعات أخرى بواسطة ووزارة الحرب والجهات ذات العلاقة.

وبين بينت، أن الدخول فقط للعمال الحاصلين على تصاريح من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، على أن يتم استيعابهم للنوم في "إسرائيل" ما بين شهر لشهرين، ومسؤولية مبيتهم على عاتق مشغليهم عبر الالتزام بذلك أمام الجهات الأمنية.

كما قرر جيش الاحتلال إغلاق بيت لحم وقطاع غزة يستمر إلى إشعارٍ آخر، فيما يستمر معبر كرم أبو سالم في العمل كالمعتاد، كما يمنع دخول الإسرائيليين لمناطق "أ" و "ب" إلا بتصاريح خاصة.

وذكرت المصادر، أن القرارات اتخذت بالتنسيق بين ما تسمى الأذرع الأمنية "الإسرائيلية" المختلفة من جيش وشاباك، ووزارة البناء والإسكان، ومصادقة رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، واستمرار الإجراءات مشروط بإجراء تقييم مستمر للأوضاع.

وأوضحت المصادر، أنه في حال حدث تطورات خطيرة سيتم تشديد الإجراءات على القطاعات "الإسرائيلية"، وستتخذ القرارات المناسبة حول مناطق السلطة الفلسطينية.