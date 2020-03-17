مصر تعلن الحرب على فيروس كورونا وتقرر اغلاق مقاهي الشيشة ومراكز التجميل

قررت السلطات الأمنية المصرية اليوم الثلاثاء، إغلاق المقاهي ومحال تصفيف الشعر للسيدات والرجال، ومحال الألعاب الإلكترونية، بشكلٍ كاملٍ لمدة أسبوعين، في محافظات "القاهرة الكبرى" ومحافظات الدلتا، كإجراء وقائي احترازي من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وطالبت مصادر أمنية أصحاب صالات الرياضة، والمقاهي، ومحال تصفيف الشعر بالامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المسوؤلة في جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر "إن القرار الذي لم يعلن ولم يأخذ حتى شكلاً رسمياً إلى الآن، بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من مناطق القاهرة والجيزة منذ صباح يوم أمس الاثنين".

يشار إلى ان مجلس الوزراء المصري أعلن سلسلة قرارات وقائية واحترازية لمنع انتشار الفيروس، أبرزها تعليق حركة الطيران، وتقليل عدد العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين للابتعاد عن أماكن التجمعات، وعدم النزول إلا للضرورة، في محاولة للحدث من تفشي فيروس كورونا.