الجهاد الإسلامي تواصل حملة "وطهر بيتي" لتعقيم مساجد القطاع

واصل فريق العمل الجماهيري التابع لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لليوم الخامس على التوالي مبادرته لتعقيم بيوت الله قبيل صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة لليوم الخامس على التوالي من مسجد الإسلام (التحلية) في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي، حملة واسعة لتعقيم وتنظيف مساجد قطاع غزة، تحت اسم "وطهر بيتي"، وذلك في سياق بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتقليل من المخاوف التي سببها انتشار مرض كورونا في العالم.

وبدأت الحركة حملتها من مساجد مدينة غزة انطلاقا من المسجد العمري الكبير، وانتقلت إلى مساجد شمال القطاع، على أن تُنفذ الحملة في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.