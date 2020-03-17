تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 17/3/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

ودعت الإدارة، الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث مرورية نتج عنها 6 إصابات ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.