دونالد ترامب يتسبب بإقالة مدير شركة ألمانية اقترب من تطوير لقاح لكورونا

أقالت شركة CureVac AG الألمانية لصناعة الأدوية البيولوجية رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا في أعقاب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي الجديد للشركة إنغمار هوور على أن الشركة ستواصل عملها الدؤوب والحثيث وصولاً لإنتاج لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ولم تتضح الأسباب الحقيقة لخلفية إقالة مينيشيلا بعد لقائه دونالد ترامب.

وكان مينيشيلا ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المتسجد (كوفيد- 19) داخل البيت لأبيض.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها أنه قد تمت دعوة مينيشيلا إلى البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجيات والفرص للتطوير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وبيّنت أن مينيشيلا صرح خلال اللقاء بأنه واثق جدا من قدرة شركته على تطوير لقاح فعال في غضون بضعة أشهر، وأنه يمكن الاعتماد على بيانات دراسة داء الكلب في مرحلته الأولى، حيث تم تحصين جميع المتطوعين بعد تناولهم جرعة منخفضة للغاية.

وتابع قائلا: "على هذا الأساس نعمل بشكل مكثف لتحقيق جرعة منخفضة جدا للقاح CoV أيضا"، مشيرا إلى أن شركة CureVac تمتلك منشأة إنتاج معتمدة تمكن من إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة لقاح دفعة واحدة.