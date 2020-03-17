نتنياهو يقر خطوات احترازية ووقائية لمكافحة كورونا.. تعرف عليها!

فرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، قيوداً جديدة في إطار مساعيه للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي تحويل القطاع العام إلى العمل بنظام الطوارئ، مشيراً إلى أنَّ تقليص نشاطات القطاع الخاص من شأنه أن يخفض نسبة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأشار نتنياهو إلى أنَّ الخدمات الحيوية مثل الصيدليات والأجهزة الأمنية والأنظمة المصرفية ستواصل عملها بشكلٍ اعتيادي، كونها من القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

في السياق، أوضح أنَّ الحكومة ستصادق في وقت لاحق من هذه الليلة على إجراءات مراقبة تكنولوجية يسري مفعولها لثلاثين يومًا، مطمئناً الجمهور بعدم وجود نقص في المواد الأغذية.