ترامب يسعى لشراء لقاح انتجته ألمانيا لمكافحة "كورونا" ..وتجربته على البشر اليوم

أظهرت المرحلة الأولى لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا انطلقت أمس الاثنين 16/3/2020 بسرعة قياسية، في حين ذكرت تقارير أن الرئيس دونالد ترامب سعى لاحتكار لقاح آخر يتم تطويره في ألمانيا.

وقال مدير المعهد الأميركي أنطوني فاونشي إن هذه المرحلة التي بدأت في مدينة سياتل تعد خطوة أولى مهمة لتوفير اللقاح خلال سنة ونصف في أقصى تقدير، لكن مصادر علمية أخرى قللت من فرص توفير اللقاح للعامة خلال هذه الفترة بسبب الحاجة للتأكد من معايير السلامة ومدى الفعالية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي أميركي قوله إن مؤسسة المعاهد الصحية الوطنية بالولايات المتحدة تمول التجربة المذكورة ضمن مشروع مشترك بين المعاهد الصحية الوطنية وشركة مودرنا.

وأوضحت أسوشيتد برس أن التجربة ستجرى على 45 شابا متطوعا في حالة صحية جيدة، يأخذ أولهم جرعة تجريبية ، موضحاً التقرير أنه ليس ثمة احتمال لإصابة المختبرين بالمرض، لأن تلك الجرعات لا تحتوي الفيروس نفسه.

وأضاف أن هدف التجربة في هذه المرحلة هو التأكد من أن اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية مقلقة، لتمهيد الطريق لتجارب واسعة النطاق.

صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية كشفت ان ترامب عرض أموالا من أجل اجتذاب شركة "كيورفاك" الألمانية إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن الحكومة الألمانية تقدم عروضا معاكسة لإقناع الشركة بالبقاء في ألمانيا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم خلال برنامج حواري متلفز أن "ألمانيا ليست للبيع". وقال "نحن نعرف هذه الشركة ونتواصل معها".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "الباحثين الألمان رواد في مجال إنتاج الأدوية والعقاقير"، وأضاف "لا نستطيع أن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا".

وتابع ماس قائلا "سنتمكن من هزيمة هذا الفيروس معا، وليس ضد بعضنا البعض".