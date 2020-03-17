حزب الله يعلق على إفراج السلطات اللبنانية عن العميل الفاخوري

علَّق حزب الله اللبناني على الضغوط الأمريكية لإطلاق سراح عامر الفاخوري، الذي يعتبر أخطر عملاء الكيان الإسرائيلي إسرائيل قائلاً "إجبار بيروت على إطلاق سراح الفاخوري مشؤوم ويدعو للاستنكار الكبير".

الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية قررت اطلاق سراح عامر إلياس فاخوري، القائد السابق في مليشيا لحد، التي عملت مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد.

وقال الحزب في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن الضغوط والتهديدات الأمريكية سرا وعلانية، لإجبار لبنان على إطلاق سراحه"، واصفا القرار بأنه "خاطئ ومشؤوم".

وأشار الحزب إلى انَّ قرار اطلاق سراح الفاخوري يوم أسود في تاريخ القضاء اللبناني.

وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي. وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

وأثارت عودة عامر الفاخوري من الولايات المتحدة، حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت، في سبتمبر 2019، غضبا واسعا في لبنان، بسبب ممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام، ليطلق عليه لقب "جزار الخيام".