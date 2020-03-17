ضحايا كورونا تجاوز ما سُجل في الصين وقلق بشأن وصوله للدول الفقيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس تزايد الأسبوع الماضي، وأن عدد الوفيات والإصابات به في أنحاء العالم يتجاوز ما سجل في الصين.

تيدروس أدهانوم غبريسوس مدير المنظمة وقال أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي، إن أزمات مثل تفشي فيروس كورونا من شأنها إظهار أفضل أو أسوأ ما في السلوك البشري، مبدياً القلق بعد انتشار كورونا في الدول الفقيرة.

وبين أن عدة دول تجاوزت قدرة مؤسساتها على استيعاب الحالات المتزايدة وعليها جدولة أولوياتها، مضيفاً أن إجراءات العزل يجب أن تستمر حتى أسبوعين بعد شعور المريض بالتحسن.

وظلت وتيرة انتشار فيروس كورونا طيلة أكثر من شهرين تؤشر إلى إمكانية تحوله إلى وباء عالمي، حتى صنّفته منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء الماضي وباء.

والوباء هو ذلك المرض الذي ينتشر في دول عدة حول العالم في نفس الوقت، ويتم الإعلان عن وباء عندما ينتشر مرض جديد لا يملك العالم له أي لقاح أو علاج.