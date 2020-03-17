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اعتقالات ومداهمات في الضفة تطال عدد من المواطنين ومواجهات برام الله وقلقيلية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:20 - 17 مارس 2020
اعتقال باب الاسباط اعتقال باب الاسباط
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اعتقلت الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 17/3/2020، عدة شبان بعد عدة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين  بينهم رئيس نادي الاسير الفلسطيني في القدس.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشاب سامح بركات فرحات بعد اقتحام منزله من قبل قوات الاحتلال في قرية بيتا، والشاب مجاهد ضرار عواد من بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، كما اقتحمت قوة للاحتلال بلدة برقة شمال نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال  في القدس المحتلة ناصر قوس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، فيما شهدت بلدة العيساوية اقتحامات جديدة.

وفي رام الله داهمت حافلة للمستوطنين برفقة جنود الاحتلال محيط قرية الجانية غربي رام الله، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الشبان، واعتقلت قوة خاصة الشاب انس حسن البرغوثي من بيت ريما.

واندلعت مواجهات على مداخل مدينة قلقيلية بعد اعتقال الاحتلال رأفت دويري ونيبال علي قرعان، وفتشت قوات الاحتلال عدة مركبات بمنطقة الكسارة في مدينة الخليل.

 

 

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