أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 17/3/2020..الدولار يواصل صعوده

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 17/3/2020، ارتفاعات متتالية في الأسواق المحلية في فلسطين، على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، قد عانت من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 17/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.6500 دولار/ شيكل

5.1300 دينار / شيكل

3.9785 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0900 يورو/ دينار

بیع

3.7300 دولار/ شيكل

5.2795 دينار / شيكل

4.2522 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1400 يورو/ دينار