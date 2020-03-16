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أمريكا ترد على اتهامات الصين لها بالوقوف خلف فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:38 - 16 مارس 2020
امريكا والصين امريكا والصين
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اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على اتهامات صينية لها بالمسؤولية عن فيروس كورونا بدلاً من بكين نفسها.

جاء ذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ودبلوماسي صيني رفيع المستوى، جرى خلاله اعتراض امريكا على اتهامات بكين لها بالمسؤولية عن فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان لها، أن الوزير بومبيو شدد على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة فيروس كورونا الذي يهدد الجميع".

وكانت بكين قد وجهت اصابع الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية حول انتشار فيروس كورونا، كونها اتخذت مواقف غير منطقية مؤخراً تجاه بكين.

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