الكيتو يسبب أعراضا تشبه أعراض كورونا

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة تسمانيا ونشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو الغذائي يتعرضون لأعراض تشبه فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المجلة فقد أجريت حديثاً، توضح أن الأسابيع القليلة الأولى من نظام الكيتو الغذائي تأتي بأعراض تشبه الأنفلونزا أو كورونا، بما في ذلك الصداع والتعب والغثيان والدوخة وانخفاض الطاقة والشعور بالإغماء وعدم انتظام ضربات القلب و"ضباب الدماغ".

وقال الدكتور إيمانويل بوستوك من معهد مينزيس للأبحاث الطبية: "إن تجارب الأعراض لدى العديد من الأشخاص تقوي الأدلة حول الآثار الجانبية بعد بدء نظام الكيتو الغذائي.

ويعتمد عدد من المشاهير نظام الكيتو الذي يُعرف بأنه "علاج قائم للصرع المستعصي".

ووفقا لتقرير الدراسة، فإن النظام الغذائي يعتمد على تجنب الكربوهيدرات، لفقدان الوزن وتحسين الإدراك والذاكرة ومرض السكري من النوع الثاني والسرطان والاضطرابات العصبية والنفسية.

وأوضح الدكتور بوستوك قائلا: "لقد ركزنا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استخدامها على نطاق واسع لمناقشة الموضوعات الصحية، ما يجعل من العملي الاستفادة من تجارب الأشخاص الذين اعتمدوا العلاج المعني". ولفتت الدراسة أن الأعراض تبلغ ذروتها في الأسبوع الأول من اتباع النظام الغذائي ويتلاشى تدريجياً بعد نحو شهر.