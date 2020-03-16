ترامب يمنع الأمريكيين من السفر وتناول الطعام في المطاعم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب :" إن الولايات المتحدة بدأت بتطوير لقاح وعقاقير للتخفيف من أعراض فيروس كورونا، وأن الاختبارات بدأت فعلياً، والنتائج واعدة.

تأتي تصريحات ترامب، بعد الكشف عن إغراءات مالية كبيرة لألمانيا، التي أعلنت أنها اقتربت من انتاج لقاح للفيروس، بأن يتم الانتاج فقط للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الفيروس. وقوبل طلبه بالرفض.

ودعا ترامب مساء اليوم، الأمريكيين لتعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.

وفي رسالة طمأنة للأمريكيين قال ترامب إن "أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس أو بعد ذلك".

وأكد ترامب أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا.