نتنياهو: الساعات القادمة سيتم اتخاذ اجراءات صعبة لمواجهة كورونا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أنه سيتم تعقب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا عبر الهاتف المحمول لمدة ثلاثين يوماً.

ويعد هذا الاجراء الذي اتخذ في دولة الاحتلال انتهاك للخصوصية، ويكشف زيف الديمقراطية التي تروج فيها لنفسها.

وقال نتنياهو:" انه خلال الساعات القادمة سيتم المصادقة على أنظمة طوارئ جديدة لتحديد موقع المصاب بكورونا.

يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في دولة الاحتلال وصل 277 اصابة مساء اليوم، بعد اكتشاف 27 حالة جديد، ووزارة الصحة الاسرائيلية تدرس خيارات صعبة منها حظر التجول الشامل.