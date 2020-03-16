تسجيل 37 حالة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال وارتفاع العدد لـ 255

ذكرت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها سجلت 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 255 إصابة، وتوقعت الوزارة أن يتم تسجيل 100 إصابة جديدة يومياً. بحسب موقع I24 العبري.

وكشف نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور إيتامار غروتو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تنظر في وقف نشاط النقل العام والمواصلات، باستثناء الخطوط الأساسية.

وبحسب غروتو، فإن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات مشددة من بينها حظر التجول للإسرائيليين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، انتشر في العالم، وعطل الحياة في الكثير من الدول جراء تفشيه، ولازالت المحاولات مستمرة للتوصل الى علاج للفيروس القاتل.