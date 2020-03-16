أبو حسنة لـ "فلسطين اليوم: عيادات الأونروا لن تستقبل مرضى الجهاز التنفسي بدءًا من الأربعاء القادم

أكد المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن الأونروا قررت الفصل بين المراجعين لتلقي الرعاية الطبية ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي السعال والرشح وصعوبة التنفس أو الحرارة وبين المراجعين من الفئات الأخرى مثل التطعيم والحوامل والأمراض المزمنة، نظراً للظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي ضرب معظم دول العالم.

وأوضح أبو حسنة لـ "فلسطين اليوم"، أن قرار الفصل في تقديم الرعاية الطبية سيبدأ يوم الأربعاء القادم، حتى إشعار آخر، وذلك بفتح مدارس قريبة من عيادات الأونروا في جميع المناطق خاصة بمرضى الجهاز التنفسي لحين اتخاذ قرار مغاير، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي حسب توصيات منظمة الصحة العالمية وللحفاظ على صحة المواطنين ومنعاُ لظهور حالات في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأونروا بخصوص استئناف الدراسة، تدرس خيار التعليم عن بعد، لان الاونروا لديها خبرة من خلال فضائية الأونروا وقناة اليوتيوب.

وأوضح، أنه حينما يتم استئناف الدراسة للطلبة، سيتم الاستغناء عن المدارس التي تم تخصيصها لتقديم الرعاية الطبية لحالات الجهاز التنفسي.

هذا وأوضح بيان صادر عن وكالة الغوث، أن الأونروا تعمل حالياً على تجهيز المدارس التي تم اعتمادها لتقديم الرعاية الطبية لمرضى الجهاز التنفسي ، بالمعدات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المدربة من اطباء وممرضين. وأن هذه المدراس لن تكون أماكن للحجر الصحي مطلقاً، وأنه سيتم تعقيم كافة المدارس قبل استئناف العملية التعليمية للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ على صحة الطلاب.

وشددت على أن العيادات لن تستقبل اي مريض يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، وإنما فقط سيتم استقباله في المدارس المخصصة لذلك على النحو التالي:

1- خانيونس مدرسة خانيونس الإعدادية "ج" 150 متر

2- رفح مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ" 300

-3 اليابانية مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات 300

4- الشابورة بنات رفح الإعدادية "د" 40

5- تل السلطان مدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية 500

6- معن بنات معن الاعدادية 50

7- بيت حانون مدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" و "ب" 50

8- جباليا مدرسة حفصة الإبتدائية 200

9- الفاخورة مدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ" 50

10- الشاطئ مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ" 5 امتار

11- الرمال مدرسة غزة الجديدة "ج" "د" 300

12- النصيرات مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ" 100

13- غزة المدينة مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج" 300

14- البريج مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب" 300

15- نصيرات الغربية مدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ" 20

16- المغازي مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ" امتار3

17- دير البلح مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ" مترا150