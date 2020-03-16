تحميل رواية عيون الظلام PDF للكاتب دين كونتز – تنبأت بفيروس كورونا

تنبأت رواية "عيون الظلامThe Eyes of Darkness للكاتب دين كونتز بتفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب اكثر من 100 الف شخص حول العالم، وادى لوفاة حوالي 4 آلاف آخرين، إلى جانب تعطيله المرافق العامة والخاصة في جميع دول العالم، ما جعل الرواية من أكثر الروايات مبيعًا بالرغم من أنه تم إصدارها منذ 39 عامًا.

وتمكنت رواية عيون الظلام أو “The Eyes of Darknessللكاتب “دين كونتز” التي ص-صدرت في العام 1981، أي قبل حوالي 40 عاماً من التنبؤ بنفس أحداث فيروس كورونا، وطريقة انتشاره.

ومن المصادفات الغريبة في رواية عيون الظلام هو اطلاق اسم “Wuhan-400″ على اسم الفيروس الذي سيقشي على مئات آلاف من البشر، والجدير بالذكر أن اسم الفيروس الذي بالفيروس هو اسم المدينة “ووهان” الصينية التي انتشر منها الفيروس المعاصر، حسب ما ترجمته “أثير” من صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



يشار إلى انَّ الرواية التي مضى على تأليفها حوالي 40 عاماً أصبحت في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الكتب مبيعًا على موقع أمازون، بعد روايتي “the Whisper Man” و”The Mirror and the Light”.



ويروي “دين” في روايته قصة فيروس ” Wuhan-400″، وهو سلاح بيولوجي فتاك يبلغ معدل وفياته 100% خلال 12 ساعة فقط من الإصابة، وكان يستخدمه الصينيون للقضاء على بلد أو مدينة دون الحاجة لأسلحة مكلفة، وتم تسمية الفيروس بذلك الاسم لأنه تم تطويره في مختبرات “RDNA” خارج مدينة ووهان الصينية.



ورجح العلماء أن يكون انتقل إلى البشر من خلال الحيوانات المباعة في سوق ووهان للمأكولات البحري، ولذلك ربط معظم الأشخاص بين الرواية وبين الفيروس الحقيقي، ولكن بتحليل الكتاب ومقارنته بين الفيروس الحقيقي، فإنه هناك تشابه ضئيل بين “wuhan 400″، وببين “كوفيد19″، فوفقًا لأحد شخصيات رواية “دين”، ووهان 400، هو سلاح مثالي يصيب البشر فقط ولا يمكن لأي كائن حي حمله وهو ما يخالف الواقع إذ ظهرت حالة لكلب أصيب بالمرض مؤخرًا وتم احتجازه في الحجر الصحي.



ولا يمكن ل”Wuhan-400” البقاء خارج جسم الإنسان الحي لمدة تزيد عن دقيقة، ما يعني أنه لا يمكن تلويث الكائنات أو الأماكن بأكملها بشكل دائم بالطريقة التي يمكن أن تنتشر بها الجمرة الخبيثة والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، على عكس “كوفيد 19″، والذي يستطيع البقاء فوق الأسطح لمدة 7 أيام.



في رواية “دين”، يهاجم الفيروس جذع الدماغ، ويبدأ بإفراز مادة “توكسين” التي تأكل أنسجة المخ مثل حمض البطارية الذي يذيب القماش، ويدمر جزء الدماغ الذي يتحكم في جميع وظائف الجسم التلقائية، وعلى الجانب الآخر، فإن “كوفيد 19” يؤثر على الجهاز التنفسي، وفي الحالات الشديدة يؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي، ومن أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس.



كما يصف الكتاب أيضًا فيروسًا له فترة حضانة مدتها أربع ساعات فقط، بينما تتكون فترة حضانة “كوفيد 19″من عدة أيام إلى أسبوعين، كما تبين أنه في الطبعة الأولى من الرواية كان الفيروس يحمل اسم “Gorki-400″، وهي اسم مدينة روسية كانت في الأصل مختبرًا للأسلحة البيولوجية، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، غير “دين” الطبعات اللاحقة لتظهر الصين بمظهر الشرير.