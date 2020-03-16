دراسة تكشف الفعالية السحرية للصابون في مواجهة كورونا

كشفت دراسة حديثة، ان الصابون هو أقوى المطهرات الأكثر فعالية لمحاربة فيروس كورونا المستجد عندما يتواجد على جسم الانسان.

وأوضحت الدراسة، أنه على الرغم من أهمية المطهرات الكحولية، إلا ان الصابون هو أقواها في مكافحة فيروس كورونا على الجلد.

ويوصى الأطباء في كل دول العالم، المواطنين لاعتماد النظافة الشخصية وغسل اليدين يومياً بالماء والصابون لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح بول ثوردسون، أستاذ وباحث في الكيمياء من جامعة سيدني، في دراسة جديدة، التي نشرتها صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن الفيروس عبارة عن جسيمات صغيرة جدا مجمعة ذاتيا والطبقة الدهنية هي أضعف رابط، ويقوم الصابون بدوره بإذابة غشاء الدهون ويسقط الفيروس.

وأضاف، أن معظم الفيروسات تتكون من 3 وحدات بناء رئيسية، وهي: حمض الريبونوكليك والبروتينات والدهون، وتصنع الخلية المصابة بالفيروس الكثير من وحدات بناء، ثم تتجمع ذاتيا وتلقائيا لتكوين الفيروس.

وعندما تموت الخلية المصابة، تهرب كل هذه الفيروسات الجديدة وتستمر في إصابة الخلايا الأخرى، وينتهي الأمر ببعضها أيضا في القصبة الهوائية للرئتين".

وقال: "عند السعال أو خاصة عند العطس، يمكن أن يطير رذاذ صغير من القصبة الهوائية على بعد 10 أمتار، وتسقط هذه القطرات على الأسطح وتجف غالبا بسرعة، لكن تبقى الفيروسات نشطة، ويعتبر جلد الإنسان سطح مثالي للفيروس، إذ تتفاعل البروتينات والأحماض الدهنية في الخلايا الميتة مع الفيروس".

وأضاف بول ثوردسون: "عندما تلمس على سبيل المثال سطحا صلبا عليه جزيء فيروس، فإنه يلتصق بجلدك ومن ثم ينتقل إلى يديك، وإذا لمست بعد ذلك وجهك وخاصة عينيك ستصاب بالعدوى".

وأوضح ان غسل اليدين بالماء فقط ليس كافياً، ولابد من الغسل بالصابون النه يحتوي على مواد شبيهة بالدهون، وبعضهم يشبهون إلى حد كبير من الناحية الهيكلية الدهون الموجودة في غشاء الفيروس.

وأشار بول ثوردسون أن المواد المطهرة تحتوي على محلول كحولي عالي النسبة (عادة يصل إلى 80-90% من الإيثانول)، والذي يقتل الفيروسات بطريقة مماثلة، لكن الصابون أفضل لأنك تحتاج إلى كمية صغيرة منه مع الماء وعند فرك اليدين فقد يغطي يدك بالكامل بسهولة ويعقمها من كل الفيروسات.