مصر: الحديث عن اصابة ١٩ الف بفيروس كورونا في مصر عارٍ عن الصحة

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية فيما يتعلق بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مؤكدة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية ما تداولته جريدة "الغارديان" البريطانية عن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، مؤكدة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

وأكدت الوزارة على لسان الناطق باسمها خالد مجاهد، أنها تعلن فورا عن أي حالات تأتي نتائج تحاليلها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

و شدد الناطق باسم الوزارة على أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم، مستنكرا ما قامت بنشره الصحيفة البريطانية التي استندت الى ابحاث اجرتها احدى الجامعات الكندية.

و أشار الى ان مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي، كما يشرف ويراقب بصفة مستمرة على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الوزارة تجاه المصابين أو المخالطين.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تعمل وفقا للخطة الوقائية والاحترازية التي وضعتها تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، حيث أن الحالات التي ثبتت نتائج تحاليلها إيجابية للفيروس، جاءت ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية .

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر غير تلك التي تم الإعلان عنها سابقا.

و كانت الغارديان البريطانية نشرت اليوم الاثنين تقريرا قالت فيه إن اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اكثر من ١٩ ألف مصاب، و أن العديد من الدول انتقل اليها الفيروس عن طريق مقيمين مصريين و اجانب جاؤوا من مصر قبل الكشف عن اصابتهم بالفيروس.