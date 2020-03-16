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كورونا.. وزارة الأوقاف تصدر بيانًا شرعيًا بشأن صلاة الجماعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:14 - 16 مارس 2020
152839239
152839239
152839239
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أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم الاثنين 16/3/2020، بيانًا شرعيًا توضح من خلاله أداء صلاة الجماعة في المساجد، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

 وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز للمصابين حضور صلاة الجماعة في المسجد، عند ظهور أعراض الانفلونزا والأمراض المعدية وكبار السن، لاحتمال إضرار الآخرين.

وذكرت إن من يتخلف عن صلاة الجماعة من المصابين له أجر العمل الذي كانوا مواظبين عليه.

وقالت الوزارة، :"إن الموقف الشرعي سمح بترخيص التخلف عن  صلاة الجماعة بسبب فيروس كورونا، بناءً على تقديرات الجهات الاختصاصية في اللجنة الحكومية لمواجهة الفيروس".

وأضافت أن الإجراءات تختلف بحسب اختلاف مرحلة انتشار الفيروس التي يصنف العمل عليه.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد تُعد أكثر الأماكن عرضة، لانتقال الفايروس لتكرارها خمس مرات في اليوم، مبينًا أن المرحلة الحالية لا تستعدي إغلاق المساجد.

وطالبت الأوقاف، من المصلين بضرورة الاقتصار على صلاة الفريضة في المسجد وأداء النافلة في البيت، وإغلاق مصليات النساء.

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